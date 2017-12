Gafisa deve lançar mais em 2018 após reduzir estoques este ano

São Paulo – O foco da Gafisa na redução dos estoques de imóveis este ano deve permitir novos lançamentos em 2018, disse nesta quarta-feira o presidente da construtora voltada para empreendimentos de média e alta renda, Sandro Gamba.

“O mercado de São Paulo está mais propenso a novos lançamentos, mas continuaremos prospectando oportunidades no Rio de Janeiro”, contou o executivo em encontro com analistas e investidores na capital paulista.

Em 2017, disse Gamba, a receita da construtora deve atingir o patamar mais baixo devido à redução dos lançamentos desde 2013.

A Gafisa espera encerrar o ano com um índice de velocidade de vendas (VSO) de 50 por cento, o que o presidente considera uma marca “adequada”.

Ele afirmou, ainda, que os distratos este ano já diminuíram em relação a 2016, mas a redução deve ser ainda mais relevante em 2018.

No quarto trimestre, contudo, o volume de cancelamentos de contratos deve ficar próximo ao do terceiro trimestre, enquanto as vendas tendem a ser menores porque a companhia lançou apenas um empreendimento no período.