Gafisa anuncia renúncia de Oscar Segall ao Conselho de Administração

São Paulo — A Gafisa comunicou a renúncia de Oscar Segall ao cargo de membro do conselho de administração da companhia. O comunicado não informa se haverá substituto.

Oscar Segall havia assumido o posto em 17 de fevereiro, após a saída de Mu Hak You e Thiago You, representantes da GWI, maior acionista da incorporadora até o começo do ano.

Na ocasião, Segall ingressou também no recém-criado comitê para reestruturação financeira e operacional da Gafisa. Com experiência no mercado imobiliário, o executivo é fundador da KSM Realty, foi fundador da Klabin Segall (incorporadora que saiu do mercado em meio a dificuldades financeiras no passado) e head da área de Real Estate do BTG Pactual.

A Gafisa informou também a revisão de contratos com advogados externos e a contratação do escritório Almeida Advogados para a assessoria jurídica do processo de reestruturação e capitalização da companhia.

O escritório pertence ao advogado André de Almeida, que foi apontado como parte da chapa que irá compor o novo conselho de administração da Gafisa caso aprovado em votação na assembleia geral de acionistas marcada para 15 de abril.

O escritório já atendeu, entre outros clientes, a própria GWI, além de investidores minoritários contrários ao plano de recuperação judicial da Oi, e investidores lesados pelos crimes na Petrobras no âmbito da Lava Jato.