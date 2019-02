Fusão de bancos regionais cria sexta maior instituição financeira dos EUA

Os bancos regionais americanos BB&T Corporation e Sun Trust Banks anunciaram, nesta quarta-feira, 7, a fusão de suas operações. É a maior transação entre instituições financeiras desde a crise econômica que assolou o mundo em 2008.

Com o negócio firmado, a nova instituição financeira, estimada em US$ 66 bilhões, se torna a sexta maior dos Estados Unidos em valor de mercado e em total de ativos e depósitos.

De acordo com informações enviadas ao xerife do mercado, a Securities and Exchange Commission (SEC), o novo banco terá aproximadamente US$ 442 bilhões em ativos e US$ 324 bilhões em depósitos.

Pelo acordo, os acionistas do BB&T serão donos de 57% e os do Sun Trust, 43%.

“As duas empresas alcançarão substancialmente mais clientes, colegas de equipe, comunidades e acionistas do que poderíamos sozinhos. Nós vamos alavancar nossos respectivos pontos fortes enquanto nos concentramos em construir juntos o futuro”, disse William Rogers, presidente do Sun Trust, em nota na SEC.