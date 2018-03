Furnas pagou R$ 135 milhões em royalties pelo uso da água em 2017

Furnas Centrais Elétricas pagou, em 2017, R$ 135 milhões em royalties pelo uso da água. O valor foi repassado à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que distribuiu para as administrações estaduais e 155 municípios de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso e para o Distrito Federal, além de órgãos do governo federal.

Furnas foi responsável pela segunda maior distribuição de royalties em 2017, ficando atrás apenas da Centrais Elétricas do Norte do Brasil, com R$ 159 milhões. Nos últimos 10 anos, a companhia pagou, aproximadamente, R$ 1,7 bilhão para a Aneel pelo uso de recursos hídricos para geração de energia em todo país.