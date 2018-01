Fundos russos avaliam investir na saudita Aramco

Davos, Suíça – Fundos de pensão russos estão avaliando investir na petroleira estatal da Arábia Saudita Aramco, quando esta listar suas ações em bolsa, em um movimento para fortalecer a parceria entre os dois principais países produtores de petróleo do mundo, disse a principal autoridade de investimentos russa.

O diretor do Fundo de Investimento Direto da Rússia, Kirill Dmitriev, disse à Reuters nesta terça-feira que Moscou e Riad devem coordenar as políticas de petróleo por muitos anos.

“Vemos um grande interesse no IPO da Aramco por parte dos fundos de pensão russos, bem como dos nossos parceiros chineses”, disse Dmitriev, que há dois anos foi a primeira autoridade russa a sugerir a possibilidade de um acordo conjunto de produção de petróleo com a Opep.

Ele disse que não poderia divulgar os nomes dos fundos ou o montante que podem investir.

Fontes disseram à Reuters no ano passado que as companhias de petróleo estatais chinesas estavam dispostas a se tornar investidores da Aramco em seu IPO, que poderá ser o maior do mundo, valorizando a empresa em até 2 trilhões de dólares e levantando mais de 100 bilhões de dólares.

“A Rússia já possui posições significativas no setor de petróleo, pelo que é difícil esperar que tomemos uma participação muito significativa durante o IPO”, disse Dmitriev no intervalo do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.