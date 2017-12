Fundo protocola pedido de adiamento da assembleia da Oi

Brasília – O fundo Société Mondiale, um dos principais acionistas da Oi, protocolou nesta quinta-feira na Justiça pedido de adiamento da assembleia de credores da operadora de telefonia em recuperação judicial, que está marcada para o dia 19 de dezembro.

Em nota, o fundo afirma que na apresentação da última versão do plano de recuperação, na terça-feira, faltou a apresentação de um documento “essencial para dar a garantia firme de realização do aumento de capital, o Commitment Agreement”.

“Nele, estão – ou deveriam estar – todas as condições para a colocação de dinheiro novo na companhia. E tal documento não figura nos autos. Sem ele não há a garantia firme do aumento de capital, tampouco as condições precedentes para que a capitalização ocorra”, diz o fundo.

O plano apresentado pela Oi nesta semana tem o apoio da Advocacia geral da União (AGU), que vem liderando os esforços do governo para buscar uma saída para a empresa.