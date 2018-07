Fundo canadense fará aporte de R$ 400 milhões na Iguá Saneamento

São Paulo – A Iguá Saneamento receberá aporte de até R$ 400 milhões feito pela Albert Investment Management Corporation (AIMCo), gestora de investimentos do Canadá. O acordo foi fechado com a IG4 Capital, controladora da Iguá Saneamento.

A estimativa dos investidores é que a operação seja concluída em cerca de 50 dias. A assinatura do acordo ocorre exatamente um ano após a IG4 Capital criar o FIP Iguá para assumir o controle da empresa que se chamava CAB Ambiental. A IG4 Capital continuará no controle e gestão da companhia após o aporte, já que tem 84,18% do capital do FIP Iguá. Os outros 15,82% pertencem ao BNDESPar. A companhia registrou lucro líquido de R$ 30,2 milhões em 2017, ante prejuízo de R$ 83,8 milhões.

“Acreditamos que a companhia está sendo muito bem gerida e confiamos no seu crescimento enquanto plataforma no setor: o Brasil é um país que precisa de empresas modernas, bem geridas e que realizem investimentos em infraestrutura, especialmente em um setor que há carências como o de saneamento”, afirma David Perl, diretor do AIMCo.