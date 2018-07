Fundo americano assume controle do Milan

O fundo de investimentos americano Elliott anunciou nesta quarta-feira que assumiu o controle do Milan, no qual pretende investir 50 milhões de euros para estabilizar as finanças do clube de futebol italiano.

O fundo Elliott assume o controle do AC Milan depois que investidor chinês Li Yonghong não pagou pelo empréstimo de 32 milhões de euros, destinado à compra do clube, que venceu no dia 6 de julho.

“Começa um novo capítulo para o Milan”, afirma o comunicado do fundo Elliott.

“A visão de Elliott para o AC Milan é simples: criar estabilidade financeira e estabelecer uma direção sólida”, afirma a nota.

O fundo afirmou ainda que pretende desenvolver um “modelo operacional duradouro que respeite as regras de fair play financeiro da Uefa”.

O Milan, que pertenceu durante muitos anos ao bilionário e ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, foi comprado oficialmente em 13 de abril de 2017 por um grupo de investidores chineses liderados pelo misterioso Li Yonghong, que pagou 740 milhões de euros.