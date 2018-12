Fundador do Magazine Luiza morre aos 94 anos em Franca

São Paulo – Morreu na madrugada desta terça-feira, 4, na cidade de Franca (SP), aos 94 anos, o fundador do Magazine Luiza, Pelegrino José Donato. Nascido em São Carlos (SP), ele iniciou a vida profissional como caixeiro-viajante. Segundo a assessoria de imprensa do Magazine Luiza, a morte foi por causas naturais.

Pelegrino Donato casou-se com Luiza Trajano Donato em 1956 e, um ano depois, o casal comprou A Cristaleira, loja de presentes em Franca que daria origem ao Magazine Luiza – esse nome foi escolhido em um concurso de uma rádio local.

Os dois comandaram a empresa até o início da década de 90, quando foram sucedidos por Luiza Helena Trajano Rodrigues, sobrinha do casal e atual presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza.

A rede hoje é dirigida por Frederico Trajano Inácio Rodrigues, filho de Luiza Helena Trajano Rodrigues.

No ano passado, segundo relatório da empresa, a rede teve vendas totais de R$ 14,4 bilhões

O sepultamento será nesta terça-feira, às 16h30, no Cemitério da Saudade, em Franca, onde Pelegrino Donato morava com a mulher.