Fundador da Movile assume presidência do iFood

São Paulo — O iFood agora tem um novo CEO. Isso porque Fabricio Bloisi, da Movile, dona do aplicativo de entregas, vai assumir também a presidência da foodetch.

Por seis meses, Bloisi e Carlos Moyses, presidente da companhia até então, dividiram o cargo. Com a mudança, Moyses passa a atuar como vice-presidente corporativo, com foco nas operações do iFood na América Latina.

Segundo comunicado enviado à imprensa, a alteração no controle do app “reflete apenas uma adaptação do organograma ao papel já desempenhado pelos executivos na organização”.

“Com o alto crescimento e investimentos no iFood, começamos há alguns meses uma mudança nos papéis dentro da organização. Com isso, passamos a atuar de forma mais assertiva no Brasil, consolidando o nosso protagonismo, ao mesmo tempo que utilizaremos a experiência do Carlos para buscar a liderança em outros países onde já temos presença, como Colômbia e México”, afirma Bloisi em nota enviada.

Moyses foi presidente por dois anos, quando substituiu Felipe Fioravante, co-fundador do iFood, em 2017.

A empresa também afirma que fechou setembro com o total de 21,5 milhões de pedidos.