O grupo japonês Fujifilm Holdings anunciou nesta quarta-feira o corte de 10.000 postos de trabalho em dois anos na empresa conjunta que possui com a americana Xerox, alegando “um ambiente de mercado cada vez mais difícil”.

A “reforma estrutural” acontecerá até março de 2020, indicou a Fujifilm, que prevê reduções de custos de 50 bilhões de ienes (460 milhões de dólares) com as demissões tanto no Japão como no exterior.