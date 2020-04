Fred Trajano, do Magalu: brasileiro é mal servido em supermercado online

No começo de 2019, o Magazine Luiza estreou o mote “Tem no Magalu”. O objetivo era convencer o consumidor de que a varejista, mais conhecida por vender eletrônicos e eletrodomésticos, estava se transformando em uma empresa que vende “de tudo”. Para chegar lá, a companhia da família Trajano investiu 115 milhões de dólares na compra da varejista de artigos esportivos Netshoes (e de sua marca de moda, Zattini), outros 31 milhões de reais na Estante Virtual, de livros, além da aquisição de startups de logística, tecnologia e gestão. Tentando ampliar a presença nacional, a empresa chegou em 2019 à marca de 1.000 lojas e 19 centros de distribuição, expandindo a operação para estados onde não tinha presença física, como Pará e Mato Grosso.

Agora, toda a capilaridade e a transformação digital que fez a companhia se tornar a estrela do varejo na bolsa brasileira será posta à prova em meio ao coronavírus: por causa da pandemia, o Magalu acelerou a entrada em categorias de maior recorrência, como itens de supermercado. “Não era o plano do mês que vem. Virou o plano da semana que vem”, diz o presidente Frederico Trajano. Na outra ponta, perdeu metade do faturamento com as lojas fechadas.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Trajano falou sobre as mudanças no Magalu, o desafio de ter as lojas físicas fechadas e o plano para que os itens de supermercado não desviem a empresa de sua sustentabilidade financeira. A entrevista faz parte da reportagem de capa desta edição sobre as transformações no e-commerce durante a pandemia.

Durante o isolamento social, os números mostram alta no comércio eletrônico em categorias como alimentos e bebidas, produtos de limpeza e saúde, coisas que o consumidor comprava pouco online antes. É um movimento que veio para ficar?

Quando se observa os países que já passaram por um momento mais grave da crise, como a China, há algumas transformações. Uma delas é que houve uma radicalização da digitalização. Isso é um fato e a gente vê ele acontecendo também no Brasil, que é um país onde o comércio eletrônico ainda é muito subpenetrado. Não faz tanto tempo assim que estamos em isolamento, então mais mudanças ainda estão por acontecer.

O que mudou na operação digital do Magazine Luiza durante a pandemia?

No caso do Magalu, a gente já vinha em um processo. Éramos de longe o e-commerce que mais crescia no Brasil. E, hoje, nosso e-commerce está crescendo muito mais do que já vinha crescendo.

Lançamos uma plataforma, o Parceiro Magalu, para pequenos varejistas analógicos venderem online. Era um projeto que provavelmente só seria lançado muito mais para a frente [se não fosse a pandemia]. Em menos de duas semanas, mais de 15.000 empresas aderiram. No marketplace do Magalu eu demorei três anos para atingir 15.000 empresas. Agora, nossos resultados estão sendo de 50 semanas em cinco dias, por assim dizer. Quase 100% das empresas que entraram nunca tinham feito uma venda online. E se está fechado, como ia vender? Queríamos oferecer uma solução concreta neste momento. Cobramos taxa de 3,99% dos parceiros, o mercado às vezes cobra 10%.

Nesta pandemia, uma das maiores demandas dos consumidores vêm sendo itens de supermercado. O Magalu está expandindo a participação nesse segmento? Vocês venderão alimentos perecíveis?

Estamos super abertos a todos os setores. Eu não consigo entrar em alimento perecível ainda. Mas a gente está entrando em tudo. O e-commerce como um todo está crescendo, todas as categorias. Artigos esportivos, por exemplo, esperaríamos que ia cair muito. Mas está sendo o contrário na Netshoes. Como as pessoas não têm mais onde comprar no mundo analógico, foram todas para o online. Está crescendo exponencialmente toda a nossa linha de mercado, produtos de limpeza, higiene pessoal. O supermercado ganhou muita relevância. É uma categoria que não fatura muito, o ticket médio é menor. Mas se ganha em quantidade de produtos vendidos.

Supermercado não era o nosso foco do ano. O foco do ano era moda e artigos esportivos [categorias expandidas com a compra da Netshoes por 115 milhões de dólares em 2019]. A gente passou a ser relevante nessas categorias do dia para a noite. Não era o projeto do mês que vem, virou o projeto da semana que vem. Repriorizamos tudo. O Magalu As A Service [“Magalu como serviço”, venda de serviços de varejo, como entregas e gestão, a lojistas parceiros] também se tornou um dos maiores focos.

O fato de varejistas então especializadas em eletroeletrônicos e linha branca, como o Magalu, estarem buscando entrar em supermercado e itens de maior recorrência, mostra que houve uma lacuna neste segmento que os supermercados especializados não conseguiram preencher no e-commerce?

Logo no começo da crise a gente priorizou muito a categoria de mercado porque vimos que o brasileiro nesse sentido estava mal assistido. Tirando um ou outro player especializado. No Brasil, no geral, o consumidor não tinha a opção de comprar sem sair de casa. No interior de São Paulo, em Franca, não dá para esperar duas semanas por um produto. Em cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, até funciona muito bem as opções que há hoje. Você tem empresas de entrega, tem até startups, algumas opções. Mas são serviços que estão concentrados em 15, 20 cidades. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. Mesmo em grandes cidades, tem supermercado pedindo 15, 20 dias para entrega [na quarentena].

O que o Magalu está fazendo para entrar com eficiência na categoria de supermercados?

Estamos focando no formato de dark store [loja escura, em tradução literal, que só funcionam para entrega e não para venda no local]. Os decretos estaduais não permitem retirada em loja. Então a gente transformou as lojas em mini-centros de distribuição. Das mais de 1.000 lojas, cerca de 600 estão neste formato. Em breve esperamos ter quase todas. Temos lojas em 800 municípios. E temos outros 19 centros de distribuição. Conseguimos ter um bom nível de serviço de entrega em todo o Brasil. É uma capilaridade que está sendo muito importante para a gente. Lá fora, muitas operações online funcionam neste modelo de dark store. Estamos aumentando muito o estoque na categoria de supermercado nas lojas que estão fechadas, para que a gente consiga ter entrega em um dia. Também não estou cobrando frete em nenhum produto de mercado. Ovo de Páscoa, por exemplo, vendemos com Cacau Show, Kopenhagen.

Essas lojas como mini-CDs funcionam também para produtos do marketplace?

Por enquanto, o estoque das lojas é de meus produtos próprios. Mas estamos trabalhando para colocar também os parceiros nas nossas lojas, melhorando os prazos de entrega. Estamos até falando com atacadistas, por exemplo, para que eles também possam fazer esse tipo de parceria.

Dá para concorrer com as redes especializadas e concorrentes que são vistos como vendedores “de tudo”, muito mais do que o Magalu?

Temos 20 milhões de downloads [no aplicativo], que os supermercados não têm, e temos capacidade de entrega. Toda a plataforma a gente já tinha. Eu só não tinha o estoque. Então, o que a gente está fazendo é ter profundidade de estoque de itens de mercado e capilaridade desse estoque dentro da minha malha. Eu não diria que é todo mundo que tem [essa capacidade]. Na prática, pouca gente consegue ter os prazos que temos.

Quais são os maiores desafios dessas novas categorias?

O frete é um desafio. O mercado tem ticket baixo. Às vezes a cesta de compra custa 70, 80 reais, mas se o cliente pagar uma entrega de longa distância, chega 30 reais. O consumidor não vai pagar 30 reais de frente. E se a empresa subsidiar, tem um prejuízo enorme. Então, no caso do supermercado, é essencial esse last mile [última milha, a parte final da entrega]. Estamos apostando nessa linha de ter o estoque localizado. Se não o frete fica muito caro. Um celular não precisa de uma logística muito boa. Se a empresa vende um iPhone de 3.000 reais, tudo bem pagar um frete de 30 reais.

Como essa corrida à despensa dos consumidores, até onde o Magalu está disposto a ir? Esse projeto é financeiramente sustentável?

A dark store é um modelo sustentável. No Parceiro Magalu a ideia é também poder habilitar o varejo local a vender – neste caso, o próprio varejista entrega. Esse também é um modelo sustentável. Há operações desse tipo lá fora que estão indo bem.

Confio muito no nosso plano de longo prazo. O que falei no ano passado [em entrevista anterior à EXAME] que íamos fazer, de fato estamos fazendo. O que mudou é que estamos radicalizando um pouco esses projetos. Todo aquele time que estava lá tocando projetos para as lojas físicas agora estão concentrados no projeto digital. Estamos colocando muita energia em uma agenda. Estou com as lojas fechadas ao público, da noite para o dia perdi metade do meu faturamento [nesta semana, o Magalu começou a reabrir algumas unidades, após a realização desta entrevista]. Eu tenho de compensar ao máximo possível esse valor que estou perdendo direcionando para o online. E direcionando para os produtos que as pessoas precisam comprar agora. Por outro lado, segmentos como eletrodomésticos, telefonia, em que somos muito fortes, vão continuar sendo muito relevantes no varejo brasileiro como um todo.

Você disse que está conversando com atacadistas para eventuais parcerias. Está nos planos parcerias com grandes redes de supermercado, como Carrefour e GPA?

O nosso foco é pequeno e médio, também nesse processo que comentei de inclusão digital. Essa é a prioridade do meu time de desenvolvedores, porque tem pouca solução para esse público. Essas grandes redes, de certa forma, têm condição de fazer as próprias parcerias, as próprias cadeias logísticas. Meu foco são redes de supermercados locais, pequenos e médios, que têm capilaridade para entregar localmente. Quero mais chegar a esse “Brasil profundo” do que à população só de grandes cidades.

A reportagem completa sobre a transformação digital do varejo brasileiro e a guerra pela despensa em meio à pandemia está na edição 1.208 da EXAME, disponível em todas as plataformas online.