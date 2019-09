Franqueada do Bob’s tira placa que pedia para não alimentar cães de rua

São Paulo – Uma franqueada da lanchonete Bob’s em Minas Gerais atraiu a atenção (e a ira) das redes sociais. Localizado em um posto de gasolina próximo à entrada da cidade de Lavras, o fast food pendurou uma placa com os dizeres “Atenção. Pedimos a gentileza de não alimentar os cachorros ao redor da loja, pois os mesmos possuem doenças e podem atacar pessoas próximas”.

De acordo com comunicado do Bob’s, o intuito era garantir o cumprimento das normas sanitárias. “Reiteramos que não é política da rede impedir o apoio a animais em situação de rua”, diz a nota.

Fato é que, depois de quase 3.000 posts na página do Bob’s no Instagram, a rede solicitou ao franqueado a retirada imediata da placa do estabelecimento, o que foi feito nesta quarta-feira (4).

No fim de 2018, o supermercado Carrefour foi centro de uma polêmica, quando um segurança teria espancado um cachorro na unidade de Osasco, em São Paulo. A denúncia também foi feita nas redes sociais.

Na época, o Carrefour emitiu um comunicado sobre o caso, afirmando que repudia maus-tratos contra animais e que afastou temporariamente a equipe de segurança que estava de plantão naquele dia.