Fortuna de Mackenzie Bezos cresce US$ 5,2 bilhões após divórcio

Mackenzie Bezos, ex-mulher do bilionário Jeff Bezos, começou com o pé direito sua “carreira solo” no rol dos maiores bilionários do mundo.

Mackenzie teve seu patrimônio líquido avaliado em US$ 36,5 bilhões após o divórcio com o fundador da Amazon, em abril do ano passado. De lá para cá, sua fortuna cresceu US$ 5,2 bilhões, para US$ 41,7 bilhões, segundo o ranking de bilionários da Bloomberg.

Com a alta de 14,2% em 10 meses, ela hoje é a 23ª pessoa mais rica do mundo. Bezos é o 1º. O crescimento da fortuna de Mackenzie se deu basicamente pela alta das ações da Amazon, pois a ex-esposa de Bezos tem 4% da empresa segundo documento da SEC.

A Bloomberg estima que ela tenha US$ 825 milhões em dinheiro e US$ 40,9 bilhões em ações da Amazon. A fortuna equivale a 659 vezes a renda familiar mediana de um americano ou 713 milhões de barris de petróleo.

Mackenzie tem mais patrimônio do que os brasileiros Jorge Paulo Lemann, dono da AB InBev, da Kraft Heinz, do Burger King e das Lojas Americanas (que tem fortuna avaliada em 21,8 bilhões e ocupa a 46ª posição do ranking), e Joseph Safra, banqueiro com patrimônio estimado em US$ 17,2 bilhões (74º).

Já Jeff Bezos, que perdeu 24% de sua fortuna após sua separação – caiu de US$ 150 bilhões para US$ 114 bilhões –, hoje já recuperou uma parte e detém US$ 128 bilhões. Proporcionalmente, o crescimento no período foi um pouco menor do que o da sua ex-esposa: 12,3%.