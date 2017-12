Ford quer mudar produção de carro elétrico dos EUA para o México

Nova York – A Ford planeja transferir a produção de um carro elétrico de Michigan para o México, segundo um alto executivo da montadora americana.

Com a mudança, a empresa irá converter uma fábrica no subúrbio de Detroit em um centro de produção de veículos autônomos.

Em janeiro, a Ford havia revelado planos de investir US$ 700 milhões na fábrica de Flat Rock (Michigan) para transformá-la em seu principal local de produção de veículos elétricos.

O plano agora é criar uma linha de produção dedicada a automóveis elétricos na unidade de Cuautitlán, no México, com operações previstas para começar em 2020.

A decisão pode ser arriscada, no entanto, uma vez que o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou montadoras no passado por produzirem veículos no México para vendê-los nos EUA.

Neste ano, a Ford já cancelou planos de construir uma nova fábrica no México, depois de ser pressionada por Trump.

O investimento planejado em Flat Rock, por sua vez, foi elevado para US$ 900 milhões, com a expectativa de criar 850 novos empregos, ante 700 originalmente. Fonte: Dow Jones Newswires.