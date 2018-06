Ford planeja fechar fábrica na França se não encontrar comprador

Paris – A montadora norte-americana Ford planeja fechar uma fábrica de caixa de câmbio em Blanquefort, no sudoeste da França, se não conseguir encontrar nenhum comprador para a unidade, que emprega cerca de 900 trabalhadores, disse a companhia nesta quinta-feira.

Porém, um porta-voz da Ford disse que a companhia estava em conversas com um potencial comprador que não quis identificar, citando acordo de sigilo. De acordo com reportagens na mídia local não confirmadas, a montadora estaria negociando com a fornecedora de transmissões Punch Powerglide.

Em comunicado separado, o ministro de Finanças da França, Bruno Le Maire, descreveu o plano de demissões da Ford como prematuro e que um acordo para salvar a fábrica e os empregos continua possível. Le Maire “fortemente lamenta essa decisão”, informou o gabinete do ministro.