Ford Motor registra prejuízo líquido de US$ 116 mi no 4º trimestre de 2018

São Paulo – A Ford Motor anunciou prejuízo líquido de US$ 116 milhões no quarto trimestre de 2018, o equivalente a US$ 0,03 por ação. No mesmo período de 2017, a montadora havia registrado lucro de US$ 2,5 bilhões, ou US$ 0,63 por ação. Com ajustes, a Ford registrou lucro de US$ 0,30 entre outubro e dezembro do ano passado, abaixo do nível visto no ano anterior, de US$ 0,39. O nível veio levemente abaixo das estimativas de analistas consultados pela FactSet, que esperavam ganho ajustado de US$ 0,32.

A companhia também informou que, no quarto trimestre de 2018, obteve receita de US$ 41,8 bilhões, alta de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a receita foi de US$ 41,3 bilhões. A expectativa dos analistas ouvidos pela FactSet era de receita de US$ 38,6 bilhões entre outubro e dezembro.

Considerando todo o ano de 2018, a Ford registrou lucro líquido de US$ 3,7 bilhões, abaixo do patamar registrado no ano anterior, quando houve ganho de US$ 7,7 bilhões. Já a receita da companhia em todo o ano passado foi de US$ 160,3 bilhões, alta de 2% na comparação com o ano anterior.

Após a divulgação dos resultados, a ação da Ford oscilou entre leves ganhos e perdas nos negócios do after hours em Nova York. Após ter encerrado o pregão regular em queda de 1,88%, o papel da companhia subia 0,40% às 19h40 (de Brasília).