Ford impulsiona veículos elétricos para acelerar vendas na China

Xangai – A Ford Motor Co vai lançar 50 novos veículos na China até 2025, incluindo 15 veículos elétricos, informou a empresa norte-americana em um evento em Xangai na terça-feira, na medida em que busca acelerar o crescimento das vendas no mercado chinês e mudar para carros elétricos mais limpos.

As vendas da Ford na China foram fracas nos últimos meses e a empresa está tentando lançar veículos elétricos e híbridos para cumprir com as rigorosas quotas chinesas sobre a produção e venda dos chamados veículos de nova energia, ou NEVs na sigla em inglês.

A montadora norte-americana está passando por uma ampla revisão de suas operações na China, parte de uma reavaliação estratégica sob o comando do novo presidente-executivo Jim Hackett, que provavelmente levará a empresa a focar em furgões comerciais elétricos, bem como carros elétricos.

“Entre agora e 2025, vamos lançar 50 veículos novos na China, e desses 50 novos veículos, 15 serão totalmente novos veículos eletrificados”, disse Peter Fleet, chefe da Ford na Ásia Pacífico, apontando para um grande crescimento no segmento de “utilitários”.

Fleet também disse que a receita da Ford na China cresceria 50 por cento durante o mesmo período.

A China está pressionando os fabricantes de automóveis para veículos elétricos e híbridos (gasolina e eletricidade), estabelecendo cotas duras para NEVs que entram em vigor em 2019.