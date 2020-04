Ford faz primeiro lançamento virtual de sua história em meio à covid-19

Na indústria automotiva, o lançamento de um carro é, sem dúvida, o evento mais aguardado de uma marca. Mas com o isolamento social imposto pela covid-19, as montadoras estão refazendo todo o seu planejamento. É o caso da Ford, que optou por lançar a picape Ranger Storm virtualmente, em um movimento inédito em toda a sua história no Brasil.

O calendário de lançamentos da indústria automotiva costuma ser intenso. Para jornalistas especializados na avaliação de produto, os eventos envolvem grandes preparações, com direito a jantares especiais e viagens para que o novo modelo possa ser testado na pista. Centenas de profissionais de comunicação, vendas e engenharia participam desse processo.

O novo coronavírus trouxe, entretanto, a necessidade de alternativas para divulgar os produtos com o máximo de assertividade possível. E em um ambiente totalmente online.

“O grande desafio da nossa equipe foi traduzir o test-drive para os jornalistas especializados, que não poderiam realizá-lo presencialmente”, afirma Rogelio Golfarb, vice-presidente da Ford América do Sul, em entrevista à EXAME.

Na semana passada, a marca apresentou ao mercado a Ranger Storm, versão off-road da picape média, voltada para o segmento de esportes radicais e aventura. O modelo vem equipado com tração 4×4, transmissão automática e motor 3.2 turbodiesel de cinco cilindros.

Mas como garantir que todos esses atributos seriam retratados de maneira minimamente esperada sem que a imprensa especializada “provasse” o produto?

Versão off-road da picape média está em pré-venda (online) Versão off-road da picape média está em pré-venda (online)

Segundo Golfarb, a primeira decisão da equipe foi tirar o streaming (transmissão ao vivo) das opções. “Envolveria muitos profissionais, colocando em risco a saúde deles”, diz. Por isso, a montadora decidiu realizar seis apresentações a pequenos grupos, com um material de vídeo que pudesse “transportar” o jornalista para dentro da Ranger Storm.

“A pandemia foi um divisor de águas. Certamente a Ford e toda a indústria farão algo diferente daqui para frente. A estratégia não será mais a mesma para todos os produtos.”

Conforme o executivo, a estratégia de divulgação da Ranger Storm gerou 158 artigos em veículos de imprensa especializados no Brasil e 210 publicações em mídias sociais. “Ficamos felizes com este resultado. Nossa conclusão é que o lançamento digital foi muito eficaz. Do ponto de vista da mensagem que queríamos transmitir, foi muito bom”, destaca.

Segundo apurou a reportagem da EXAME com montadoras, consultorias e executivos da cadeia de produção, inúmeros lançamentos que estavam previstos para os próximos meses terão o cronograma adiado devido aos desdobramentos no novo coronavírus.

Para Golfarb, porém, os lançamentos da Ford serão feitos on ou offline. “Com os resultados que tivemos, agora estamos mais motivados.”

Mas e as vendas?

O intuito do lançamento de um veículo é criar desejo de compra no consumidor. Mas com grande parte dos brasileiros em casa e com as concessionárias fechadas, como ficam as vendas desse novo modelo?

De acordo com a Ford, das 60 unidades disponíveis para pré-venda online, 50 já foram vendidas em pouco mais de uma semana. A entrega da picape será feita seguindo rígidos padrões de segurança e higienização, além de profissionais com equipamentos de segurança, como máscaras e luvas.

“As pessoas não estão comprando carros neste momento. Estou contente com o resultado? Sim, dentro do contexto em que estamos inseridos. É uma experiência que estimula a criatividade, a quebra de barreiras”, avalia Golfarb.

O motor do modelo é o mais potente da linha Ranger O motor do modelo é o mais potente da linha Ranger

Embora o executivo prefira não fazer qualquer tipo de previsão de mercado para este momento, ele afirma que a pandemia acelerou um processo que já estava para acontecer.

“Os consumidores de hoje já entram na loja sabendo o que vão comprar. O novo coronavírus vai acelerar a busca pelo produto no ambiente virtual”.