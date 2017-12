Ford fará acordo com Alibaba para testar vendas online diretas

Pequim – A Ford vai assinar na quinta-feira um acordo com o Alibaba, que pode permitir à montadora norte-americana testar a venda de carros através da Tmall, unidadedo Alibaba, assim como um novo conceito de loja baseado em “máquinas automáticas de venda”, disse uma fonte da Ford familiarizada com o assunto.

Representantes da Ford e do Alibaba, incluindo o presidente do conselho da Ford, Bill Ford Jr., e o presidente-executivo, Jim Hackett, devem estar em Hangzhou na quinta para assinar a carta de intenções que ressalta o escopo da nova parceria.

De acordo com a fonte, que não quis ser identificada porque não está autorizada a falar com repórteres, o acordo tem como objetivo posicionar a montadora no emergente mercado online chinês, em que mais carros podem ser vendidos pela internet.

A parceria é parte do esforço da Ford para restruturar sua estratégia na China e recuperar o que perdeu nos últimos meses.

Segundo a fonte, o acordo pode significar que os carros comprados pela internet serão entregues por franqueadas da Ford, que também seriam responsáveis por consertos.

A Ford também pode usar o novo conceito de varejo da Tmall, uma garagem de vários andares que parece uma enorme para vender diretamente aos consumidores, disse a fonte.

O porta-voz chefe global da Ford, Mark Truby, disse que a companhia deve fazer um anúncio em Hangzhou na quinta-feira, mas não quis detalhar.