Ford espera lucro mais fraco no 4º trimestre e vê incertezas em 2019

Detroit- A Ford previu lucro líquido mais fraco que o esperado no quarto trimestre e disse nesta quarta-feira que tarifas podem corroer os resultados de 2019 em cerca de 700 milhões de dólares, o que pesou sobre as ações no pré-mercado.

A segunda maior montadora dos Estados Unidos disse que pode ver melhora no lucro e na receita em 2019, embora as vendas globais da indústria sigam estáveis, mas não forneceu qualquer número, decepcionando Wall Street.

A omissão da Ford em sinalizar um intervalo formal para os resultados em 2019 pode ser interpretado negativamente pelos investidores, de acordo com analistas.

“A paciência do investidor deve ser testada mais hoje após a Ford basicamente dizer ‘adivinhe’ para a comunidade financeira em relação a um guidance financeiro específico”, afirmaram analistas da Evercore ISI em nota ao mercado.

A ausência de detalhes sobre o lucro esperado pode indicar que a companhia tem menos visibilidade sobre o mercado e os desafios que enfrenta, disse o analista Joseph Spak, da RBC Capital Markets.

“A falta de um intervalo formal deve levar a mais dispersão de estimativas e expectativas, tornando mais desafiador para ‘atingir’ as expectativas do investidor”, afirmou ele em nota. “Isso pode adicionar dificuldades para os esforços da Ford para construir confiança de mercado em um plano de recuperação”.

As ações da Ford recuavam cerca de 2 por cento.

Na semana passada, a rival General Motors disse que previa lucros maiores em 2019, sinalizando um intervalo muito mais forte que o antecipado por analistas de Wall Street.

A Ford vê potencial para lucro operacional, receita e fluxo de caixa operacional mais altos neste ano, disse o diretor financeiro, Bob Shanks, em conferência do Deutsche Bank.

Contudo, ele afirmou que o volátil ambiente de políticas comerciais dos EUA e incertezas em torno do Brexit podem impactar seu desempenho em 2019. A Ford é a maior vendedora de automóveis na Grã-Bretanha.