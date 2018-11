Ford e Walmart firmam parceria para testar veículos autônomos

Miami – Ford Motor, Walmart e o serviço de entregas Postmates irão trabalhar em conjunto para desenvolver um negócio de entregas de mantimentos e outros bens para clientes da varejista norte-americana que algum dia poderia usar veículos autônomos, disseram as empresas nesta quarta-feira.

O projeto é o mais recente a nascer a partir do esforço mais amplo da Ford para desenvolver negócios que poderiam usar veículos de entrega automatizados. A Ford já estava trabalhando com a Postmates de São Francisco para desenvolver serviços de entrega que pudessem utilizar veículos automatizados.

O projeto piloto do Walmart, que será realizado na área de Miami, inicialmente utilizará veículos conduzidos por humanos para simular como um veículo autônomo se comportaria, disse a Ford. A montadora afirmou que espera lançar a produção comercial de veículos automatizados até 2021.

O novo projeto oferecerá aos clientes entrega de mercadorias encomendadas nas lojas Walmart e conduzidas pela Postmates.

Brian Wolf, executivo da unidade de veículos autônomos da Ford, escreveu disse em um site que as empresas trabalharão nos próximos dois meses para descobrir quais bens podem ser entregues com sucesso, especialmente produtos de mercearia perecíveis.

“Antes que os carros autônomos possam se tornar convencionais, precisamos ter uma noção melhor de como as pessoas querem interagir com eles”, disse Tom Ward, vice-presidente sênior de operações digitais do Walmart, em comunicado nesta quarta-feira.

O Walmart está concorrendo com a varejista online Amazon e outros rivais para reduzir o custo de entrega de mercadorias em relação ao que os executivos do setor chamam de “última milha” para clientes que fazem compras pela internet.

A substituição de motoristas por sistemas robóticos poderia reduzir os custos de entrega de “última milha”. Mas a tecnologia ainda é cara, e a indústria ainda está esperando por regras que possam ajudar a proteger proprietários ou fabricantes de veículos automatizados contra reclamações de responsabilidade.