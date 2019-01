Ford e Volkswagen cancelam apresentação sobre aliança

Os fabricantes de automóveis Ford e Volkswagen cancelaram nesta segunda-feira a apresentação conjunta que fariam no Salão do Automóvel de Detroit na terça, durante a qual deveriam anunciar uma aliança.

Os dois grupos têm negociado esta associação para desenvolver tecnologias elétricas e de condução autônoma, mas uma fonte ligada ao processo disse à AFP que até o momento só há um acordo sobre veículos comerciais.

O esperado anúncio em Detroit foi cancelado e as duas partes farão agora uma teleconferência com os jornalistas, disse à AFP o porta-voz da Ford, Mark Truby.

“Ainda não temos detalhes suficientes para ficar diante de mais de 500 jornalistas. Assim decidimos cancelar” a apresentação no Salão do Automóvel.

Mais cedo, o presidente do grupo, Bill Ford, havia declarado à imprensa que as negociações iam bem, mas que “teriam mais a dizer” no final da semana.

Tanto Ford como o CEO da Volkswagen, Herbert Diess, se mostraram otimistas sobre a possível associação.

"A Volkswagen é uma companhia realmente grande em todo o mundo (…) mas não somos tão grandes em veículos comerciais pequenos", declarou Diess ao jornal Detroit Free Press. "Assim decidimos unir forças nisto e nos tornaremos muito competitivos neste segmento, que consiste em pequenos furgões comerciais e caminhonetes pequenas e médias".

A aliança Ford-VW deve seguir os passos de outras já vistas na indústria, como a Nissan-Renault-Mitsubishi e a Honda-General Motors, a última voltada para o desenvolvimento de tecnologias de condução autônoma.