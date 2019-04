Ford e sindicato fecham acordo sobre fechamento de fábrica no ABC

São Paulo — A Ford anunciou nesta terça-feira que acertou acordo com metalúrgicos da fábrica que vai fechar em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, até o final deste ano. Os termos incluem plano de demissão incentivada e possível antecipação de encerramento das atividades de produção.

A montadora norte-americana anunciou mais cedo neste ano que decidiu sair do mercado de caminhões e que por isso fechará a fábrica na região do ABC após não encontrar comprador interessado no ativo.

Segundo a Ford, o acordo foi acertado por acordo coletivo definido em conjunto como Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A empresa não informou o número de trabalhadores que poderá ser atingido pela medida. Representantes do sindicato não puderam comentar o assunto de imediato.

“A compensação financeira oferecida pela Ford será definida com base na combinação de condições empregatícias (mensalistas e horistas), tempo de trabalho e eventual contratação do funcionário por um potencial comprador da unidade de São Bernardo do Campo”, afirmou a montadora sem dar detalhes do acordo.

A companhia afirmou ainda que “as conversas com potenciais compradores da fábrica de São Bernardo do Campo continuam e reafirma seu compromisso em realizar todos os esforços possíveis para obter um resultado positivo”.