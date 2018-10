Ford e Baidu vão testar carros autônomos em estradas na China

Pequim/ Xangai – A Ford Motor e a Baidu lançaram nesta quarta-feira um projeto de dois anos para testar veículos autônomos nas estradas chinesas em meio a uma corrida global de montadoras e empresas de internet para desenvolver a tecnologia de veículos autônomos.

O projeto iniciará os testes em estradas designadas em Pequim até o fim do ano, e possivelmente em outras cidades chinesas, disseram as duas empresas em comunicado.

Os veículos serão capazes de operar de forma autônoma em certas condições no momento em que o projeto terminar o processo de desenvolvimento e testes, acrescentaram as companhias.

No final do período de testes, o projeto alcançará a chamada tecnologia de nível 4 para veículos autônomos, ou condução autônoma, mas não em todas as condições. É o segundo nível mais alto após o nível 5, que descreve veículos que devem ser capazes de navegar em estradas sem nenhuma participação do motorista.

Ford e Baidu, maior site de buscas da China que também está assumindo um papel de liderança em tecnologia de direção autônoma no país, disseram em junho que desenvolveriam serviços conectados, inteligência artificial e marketing digital na China.

A montadora norte-americana, que está lutando com vendas mais fracas na China, é membro fundador do Comitê Apollo, um grupo consultivo para a plataforma aberta de direção autônoma da Baidu, a Apollo.

Pequim deu à montadora alemã Daimler o sinal verde para testar carros autônomos nas estradas em julho, tornando-se a primeira montadora internacional a receber tal licença em Pequim.

(Reportagem de Yilei Sun em Pequim e Adam Jourdan Xangai)