Ford anuncia SUV Territory no Brasil e deve brigar com Jeep Compass

A Ford está correndo atrás do mercado que perdeu nos últimos anos com a chegada de inúmeros modelos SUVs ao país. A montadora anunciou nesta quarta-feira, 07, em São Paulo, a chegada do utilitário esportivo Territory para brigar na rentável categoria que tem a Jeep como líder. A previsão da Ford é que o modelo chegue às concessionárias no ano que vem.

A expectativa é que o Territory tenha como principal concorrente o Compass, da Jeep, que hoje é o décimo modelo mais vendido do país. A Ford não concedeu mais detalhes sobre o produto, alegando que o lançamento oficial será feito em breve.

A marca praticamente inaugurou o segmento de SUVs no Brasil em meados dos anos 2000 com o lançamento do Ecosport. Até então, o conceito de carros mais altos, com “espírito aventureiro”, era quase desconhecido por aqui. Por cerca de 15 anos, o modelo foi o líder da categoria.

Principalmente nos últimos 10 anos, os utilitários esportivos caíram no gosto do brasileiro. Quase todas as marcas passaram a oferecer modelos no segmento, acirrando a disputa no mercado local. E com a chegada da produção nacional do Jeep ao Brasil, em meados de 2015, o Ecosport perdeu seu reinado para o Renegade.

Posteriormente, a Jeep lançou o Compass, em uma categoria acima do Renegade – considerado SUV de entrada – e rapidamente o modelo do grupo Fiat Chrysler escalou o ranking dos mais vendidos do país.

Segundo o presidente da Ford para América do Sul, Lyle Watters, a marca não perseguirá a liderança apenas. “Comprar market share não é sustentável, não faremos um produto para ser somente o líder de um segmento”, disse.