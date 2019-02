Fogo de Chão abre três novas unidades até o início de 2007

A churrascaria Fogo de Chão investirá mais de 11 milhões de dólares para abrir três unidades até o início de 2007, uma delas no Brasil e duas nos Estados Unidos. Ainda em 2006 estão programadas inaugurações nas cidades de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Filadélfia, no estado americano da Pensilvânia. Para o próximo ano, a cidade de Minneapolis, no Minnesota, também deve ganhar um restaurante da rede brasileira.

Os planos fazem parte da estratégia da companhia de chegar a 20 unidades até 2010, o que representa mais que dobrar o número de casas em funcionamento hoje – seis nos Estados Unidos e três no Brasil, todas localizadas em São Paulo. As três próximas casas na lista de inaugurações exigirão 5 milhões de dólares em construção cada uma e a contratação de mais 200 funcionários. Hoje, somadas as equipes nos Estados Unidos e no Brasil, a Fogo de Chão conta com mil empregados.

Com inauguração prevista para setembro ou outubro deste ano, a unidade de Belo Horizonte custará cerca de 3 milhões de reais, segundo Arri Coser, sócio-proprietário da rede. A instalação de um restaurante em Minas Gerais já era estudada há dez anos. Na época, o projeto acabou preterido diante da oportunidade de levar a marca aos Estados Unidos. “A paridade do câmbio estava um dólar para um real, dedicamos nossa energia para estruturar a entrada nos Estados Unidos”, conta Coser. O investimento se mostrou acertado, com uma expansão anual no faturamento de 25% desde o primeiro ano de atividade no país, 1998.

O rendimento das operações americanas, que devem gerar entre 65 milhões e 70 milhões de dólares em 2006 – mais do que o dobro do conseguido com as casas no Brasil -, motivou a companhia a expandir o número de unidades nos Estados Unidos. A economia do vizinho também favorece a expansão, diz Coser. “Lá existe mais estabilidade, os juros para tomar dinheiro são mais baixos e o poder de compra da população é muito superior”. Para difundir a marca nas próximas cidades americanas que pretende conquistar, a Fogo de Chão deve investir cerca de 1 milhão de dólares em promoção comercial em 2007.

Com a meta de chegar a 20 unidades até 2010, a rede também pretende dobrar nos próximos quatro anos o faturamento, que deve ficar em torno de 95 milhões de dólares em 2006. No curto prazo, o próximo anúncio da empresa deve ser o de lançamento de dois novos restaurantes em São Paulo e de um em Porto Alegre. Apesar de ambiciosos, os planos não incluem investidas em regiões ainda inexploradas, como Europa ou vizinhos da América do Sul. Para Coser, o importante é crescer “passo a passo”. “Queremos ganhar corpo onde já estamos antes de pensar nisso”, afirma.