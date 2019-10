Fleury faz acordo para comprar Grupo Diagmax por até R$ 112 mi

A companhia de medicina diagnóstica Fleury informou nesta quarta-feira, 2, que fechou acordo para comprar 100% do Grupo Diagmax, em Pernambuco, por até 112 milhões de reais.

O valor da transação inclui um preço de aquisição de 80,4 milhões de reais e um adicional de até 31,6 milhões a ser pago dependendo do atingimento de metas, que não foram detalhadas no fato relevante. O prazo do pagamento adicional também não foi divulgado.

Segundo a Fleury, o Grupo Diagmax atua em serviços de diagnósticos por imagem e análises clínicas por meio de seis unidades de atendimento na região metropolitana de Recife. A receita bruta estimada do grupo, nos 12 meses findos em julho, atingiu 47,2 milhões de reais.

“Essa aquisição permitirá ao grupo Fleury expandir a presença estratégica no mercado de Recife, aumentando sua capilaridade para 17 unidades de atendimento e fortalecendo o portfólio de exames, com a expansão da oferta em diagnósticos por imagem”, afirmou a companhia no documento.