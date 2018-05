FleetCor, dona da Sem Parar, diz que sistema teve acesso não autorizado

A empresa de soluções para pagamento comercial FleetCor Technologies, controladora da Sem Parar, afirmou nesta quinta-feira que descobriu um acesso não autorizado a parte de seus sistemas em abril, relacionado a seus negócios com cartões vale-presente.

A companhia afirmou que congelou algumas informações dos cartões e não viu qualquer prova de acesso envolvendo cartões de frota ou a outros produtos de pagamento, ou às redes de pagamento de terceiros.

A FleetCor disse que informou autoridades dos Estados Unidos e que está investigando o incidente.

A divulgação da FleetCor ocorreu no mesmo dia em que a Sem Parar anunciou uma parceria com a Petrobras Distribuidora para oferta de serviços de pagamento em 142 postos Petrobras, sendo 100 em São Paulo e 42 no Rio de Janeiro.