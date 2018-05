Flamengo é o time que mais fatura no Brasil

São Paulo – O Flamengo não é só o time com mais torcedores no Brasil, mas também o que mais fatura dinheiro no país em 2017. Essa é a conclusão de um levantamento realizado pela empresa Sports Value, com os 20 maiores clubes brasileiros, ao qual EXAME teve acesso com exclusividade.

A pesquisa revelou que, no ano passado, o time carioca apresentou uma receita de R$ 648 milhões, seguido pelo Palmeiras (R$ 503 milhões), São Paulo (R$ 408 milhões) e Corinthians (R$ 391 milhões).

A análise mostrou, ainda, que juntos, os 20 times geraram R$ 5,05 bilhões no ano passado, frente aos R$ 4,85 bilhões de 2016. Foi a primeira vez que os clubes ultrapassam a marca de R$ 5 bilhões em receitas.

Veja a seguir o volume de dinheiro movimentado pelos times brasileiros durante o ano de 2017 e também nos últimos seis anos.

Ranking por Receita Total

RK Clubes Receita Total- Em R$ milhões Variação 2016-2017 Variação 2011-2017 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Em % Em % 1 Flamengo 648,7 510,1 355,6 347 272,9 212 185 27% 251% 2 Palmeiras 503,7 477,5 351,5 244,1 181,2 244,6 148,1 5% 240% 3 São Paulo 480,1 391,4 330,9 246,9 364,7 284,1 226,1 23% 112% 4 Corinthians 391,2 485,4 298,4 258,2 316 358,5 290,5 -19% 35% 5 Cruzeiro 344,3 238,4 363,8 223,2 187,9 120,4 128,7 44% 168% 6 Grêmio 341,3 325 190,6 206,3 196,3 233,5 143,3 5% 138% 7 Atlético-MG 311,4 316,3 244,6 178,9 227,9 163 99,8 -2% 212% 8 Santos 287 295,8 169,9 171,2 190,3 197,8 189,1 -3% 52% 9 Botafogo 280,5 160,1 121 163,4 181,5 122,8 58,9 75% 376% 10 Internacional 245,9 292,7 297,1 205,1 259,6 252,9 188,3 -16% 31% 11 Fluminense 212,2 293,2 180,3 122,3 124,8 151,2 80,2 -28% 165% 12 Vasco da Gama 191,5 213,3 189,7 129,2 157,1 146,2 137,1 -10% 40% 13 Atlético-PR 161,3 164,1 158 138,8 102,3 212,8 65,5 -2% 146% 14 Coritiba 119,1 109,8 85,7 87,3 96,7 86,8 66,5 8% 79% 15 Sport 105,5 129,6 87,6 60,8 51,4 79,8 46,9 -19% 125% 16 Bahia 104,9 120,7 84,6 75,8 64,5 66,6 36,9 -13% 184% 17 Chapecoense 99,8 67,2 46,8 34,6 ND ND ND 49% – 18 Vitória 90,5 112 52,3 61,8 65,1 52,3 34,2 -19% 164% 19 Ponte Preta 68,8 64,6 53,8 22,4 45,6 30,1 16,3 6% 321% 20 Goiás 64,8 90,4 70,3 62,6 55,5 53,1 18,5 -28% 250%

Ranking por Receita sem transferências de atletas

RK Clubes Receita sem atletas – R$ milhões Variação 2016-2017 Variação 2011-2017 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Em % Em % 1 Palmeiras 466,4 417,3 339 182,8 175,1 238,3 135,3 12% 245% 2 Flamengo 465,6 498,1 344 327,3 272,9 200,5 179,7 -7% 159% 3 Cruzeiro 309,2 209,9 221,7 197,6 163,2 96,8 99,1 47% 212% 4 Corinthians 293,4 341 246,5 217,2 246,9 324,7 230,8 -14% 27% 5 São Paulo 291,5 280,3 222 206 216,8 237,8 201,9 4% 44% 6 Botafogo 273,5 150,4 110,2 135,8 130,2 87,5 44,2 82% 519% 7 Atlético-MG 268,1 237,8 208 177,3 161,8 151,2 77,1 13% 248% 8 Grêmio 264,5 307,9 174,5 168 171,5 196,3 133,8 -14% 98% 9 Internacional 220 273,1 203 191,2 152,9 192,6 145,7 -19% 51% 10 Santos 208,4 223 159,1 125,5 127,8 170,5 152,3 -7% 37% 11 Vasco da Gama 136,3 213,3 184,5 124,7 125,4 115,5 131,2 -36% 4% 12 Atlético-PR 131,6 131,2 98,2 104,8 97 207 47,8 0% 175% 13 Bahia 102,5 117,4 68,7 67,6 58 57,8 36,5 -13% 181% 14 Coritiba 99,5 101 80,5 79,7 78,7 74 63,2 -1% 57% 15 Chapecoense 88,5 61,6 43,2 34 ND ND ND 44% – 16 Vitória 72,5 109,7 48,7 55,2 65,1 52,3 29,4 -34% 147% 17 Goiás 63,7 66,3 52 55,9 48,4 17 17 -4% 274% 18 Ponte Preta 61 58,6 42,1 14,3 45,6 30,1 11,2 4% 442% 19 Fluminense ND 240,8 143,8 116,6 110,4 100 62 – – 20 Sport ND ND 82,5 60,8 ND ND ND – –

Ranking por custos com futebol

RK Clubes Custos com Futebol- R$ milhões Variação 2016-2017 Variação 2011-2017 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Em % Em % 1 Palmeiras 368,5 292,4 246,1 202,3 133,8 139,7 115,9 26% 218% 2 São Paulo 354,8 270 273,6 235,5 248,1 189,6 145,9 31% 143% 3 Flamengo 351,7 200,7 147 169,9 180 165 108,6 75% 224% 4 Corinthians 278 299,6 250,3 238,5 248,2 233,3 197,4 -7% 41% 5 Grêmio 250,2 190,2 174,6 154 156,1 134,4 96,3 32% 160% 6 Atlético-MG 240 233,6 166,5 189,6 146,4 125,9 91,3 3% 163% 7 Cruzeiro 219,8 193,1 306,4 193,5 157,5 99,3 88,8 14% 147% 8 Internacional 213,3 175,4 215 193,4 211,3 192,4 147,5 22% 45% 9 Santos 208,9 175,4 173,1 164,1 167,7 134,8 142,4 19% 47% 10 Fluminense 197 181 121,9 81,4 82 76,3 64,2 9% 207% 11 Vasco da Gama 145,2 121,3 102,3 77,5 113,6 94,5 78,6 20% 85% 12 Atlético-PR 118,1 106,2 107,5 82,1 89,9 71,4 55,6 11% 113% 13 Botafogo 115 100,5 76,3 121,2 167,7 98,3 59,6 14% 93% 14 Vitória 87 50,8 42,9 46,7 47,9 40,8 23,4 71% 271% 15 Bahia 86,6 64 47,8 62,6 60,3 53,8 39 35% 122% 16 Chapecoense 81,8 49,6 40,3 30,2 ND ND ND 65% – 17 Coritiba 69,7 61,9 54,7 71,4 65,5 61,9 50,3 13% 39% 18 Sport 62,6 58,6 58,2 50,9 45,6 45,8 37,3 7% 68% 19 Ponte Preta 45,4 43 39,4 25 32 35,8 19,8 6% 129% 20 Goiás 43,2 50 31,6 29,2 42,2 35,8 26,8 -14% 61%

Ranking por Superávits/Déficits

RK Clubes Superávits / Déficits do Exercício – Em R$ milhões Acumulado 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2011-2017 1 Flamengo 159,1 153,5 130,5 64,3 -19,5 -60,5 -12,4 414,9 2 Palmeiras 57 89,6 10,6 -27,7 -22,6 31,9 -22,8 116 3 Botafogo 53,4 -9,2 108,8 -174,8 -74 -49,3 -166,6 -311,8 4 Cruzeiro 30,5 -29,3 -25,8 -38,7 -22,8 -31 -13,1 -130,1 5 Atlético-PR 26,4 36,6 45,8 43,2 -6,5 122,8 -4,9 263,5 6 São Paulo 15,1 0,8 -72,5 -100,1 23,5 0,8 0,2 -132,1 7 Chapecoense 5,2 6,8 2,8 0,1 ND ND ND 14,9 8 Santos 2,9 54,2 -78,2 -59 -40,6 14,6 7,4 -98,7 9 Grêmio 2,8 35,3 -37,6 -31,6 -56,8 28,2 -21 -80,7 10 Goiás 1,7 15,8 25,5 15,1 -7,5 1,4 -18,3 33,6 11 Ponte Preta -5,6 0,7 0,5 -8,9 1,4 -16,8 -12,6 -41,5 12 Bahia -8,7 21,8 29,4 -13,7 -113,1 -3,1 -18,5 -105,8 13 Coritiba -8,7 -11 -16,5 -42,9 -6,7 -9 -11,9 -106,7 14 Sport -18,3 -0,6 -26,5 -8,6 -5 23,5 0,3 -35,1 15 Vasco da Gama -23 11,9 119,8 -13,6 -10,4 -0,1 4,6 89,2 16 Atlético-MG -25,1 2,1 -11,9 -53,2 -22,5 -33,2 -36,1 -179,9 17 Corinthians -35,1 31 -97,1 -97 1 7,5 5,3 -184,3 18 Vitória -59,8 25,9 -7,6 0,1 0,5 0,2 0,2 -40,5 19 Internacional -62,6 -1 27,6 -49,1 -1 11 -23,4 -98,3 20 Fluminense -79,4 8,3 31,8 -7,1 -3,3 -3,7 -34,1 -87,5

Ranking por Dívidas

RK Clubes Dívidas – Em R$ milhões Variação 2016-2017 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Em % 1 Botafogo 719,5 751,1 731,1 848,4 698,8 660,9 563,9 -4% 2 Internacional 700,5 660,5 651 340,6 229,3 215,4 197,4 6% 3 Fluminense 560,7 501,8 461,9 439,6 422,7 444,8 404,9 12% 4 Atlético-MG 538,1 518,7 496,5 491,4 438,4 414,5 367,6 4% 5 Vasco da Gama 506 456,8 467,6 596,5 571,8 430 422,6 11% 6 Palmeiras 462 394,8 409,7 332,7 311,8 324,5 240,5 17% 7 Corinthians 448,4 425,9 452,7 371,7 193,7 177,1 178,5 5% 8 Grêmio 392,4 397,4 423,8 382,1 282 187,2 198,9 -1% 9 Santos 360,7 356,7 409,9 373,2 296,7 278,1 207,7 1% 10 Flamengo 335 460,6 579,3 697,9 757,4 803,7 355,5 -27% 11 Cruzeiro 313,6 363,1 290 252,9 199,9 143 120,3 -14% 12 Atlético-PR 297,9 264,5 248,3 233,4 118,3 – 4,1 13% 13 São Paulo 295,4 335,3 359,4 341 250,7 273,4 158,5 -12% 14 Coritiba 246,1 242,6 227,8 214,3 168,4 151 111 1% 15 Bahia 170,5 166,4 162,9 216 167,8 61,2 58,4 2% 16 Sport 164,9 109,6 83,9 55,6 49,4 12,3 35,6 50% 17 Ponte Preta 148 144,1 146,3 146,5 140,6 138 105 3% 18 Vitória 60,6 40 54,8 26 23,2 15,6 10,4 52% 19 Goiás 42 42,4 56,2 80,1 96,3 80,4 79,9 -1% 20 Chapecoense 0,9 0 2,2 1,3 1,3 ND ND –

Ranking por Dívidas Fiscais

RK Clubes Dívidas Fiscais- Em R$ milhões Variação 2016-2017 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Em % 1 Botafogo 325,7 271 265,1 197,3 129,6 200,8 198,3 20% 2 Flamengo 300,5 282,4 265,1 354,6 377,1 400,2 257,5 6% 3 Atlético-MG 237,1 284,3 258 239,2 258,8 223,1 187,5 -17% 4 Corinthians 215,3 202,2 184,8 147,2 169,2 54,4 57,5 6% 5 Fluminense 200 182,1 163 195,6 165,1 165,5 158,3 10% 6 Cruzeiro 170,8 174 156,8 63,8 50,4 59,8 45 -2% 7 Santos 157,9 146,9 128,4 100,9 98,2 96,4 94,2 8% 8 Vasco da Gama 150,3 154,9 173,9 247,5 218,1 109,8 85,2 -3% 9 Bahia 107,1 105 92,2 120,9 65,8 ND ND 2% 10 Coritiba 100,5 95,3 87,1 66,9 58,5 55,8 48,9 5% 11 Grêmio 92,4 89,2 82,4 95,2 95,3 89,9 87,8 4% 12 Internacional 88,1 91,2 84,8 125,9 124,4 124,2 122,7 -3% 13 São Paulo 82,8 89,3 82,4 59 60,5 62,8 60,8 -7% 14 Palmeiras 72 70,4 67,7 63,4 46,4 49 49,1 2% 15 Sport 63,7 62,6 51,1 26,4 43,6 11,5 11,6 2% 16 Vitória 44,9 25 18,2 9,4 14,9 15,4 15,9 79% 17 Ponte Preta 26 24,1 24,2 19,8 16,8 16,3 12,8 8% 18 Goiás 23,5 24,1 23,4 27,3 13,3 11,6 11,5 -3% 19 Atlético-PR 11,5 10,6 11,7 1 3,3 3,4 – 9% 20 Chapecoense 1,9 0,8 1,3 1,1 1,2 ND ND 130%

