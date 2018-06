Fitch reafirma rating BB- do BNDES e mantém perspectiva estável

A agência de classificação de risco Fitch reafirmou o rating do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em BB- e manteve a perspectiva estável. O anúncio reflete a visão de que a instituição de fomento receberia apoio do governo federal do Brasil se houvesse necessidade, explica a agência em comunicado.

A nota de crédito do banco é amparada nesse potencial suporte e alinhada à nota soberana brasileira.

“Como um banco de desenvolvimento estatal, a estratégia do BNDES é diretamente ligada às políticas econômicas do governo, e potencialmente sujeita a influência política. A saída de gestores de cúpula do BNDES tem sido frequente em anos recentes e o banco teve três trocas de presidente desde 2016″, escreve a Fitch.

Em contraponto, a agência sublinha que o banco de fomento foi escrutinado por uma variedade de investigações oficiais em diversas de suas operações de empréstimo e investimento no Brasil e no exterior, mas, “até agora, nenhuma conduta irregular foi identificada”.

“O crescimento de empréstimos do BNDES tem sido negativo desde 2016”, destaca ainda a Fitch.