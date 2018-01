Rio de Janeiro – A Fitch manteve o rating da Petrobras em “BB”, com perspectiva negativa, refletindo o forte incentivo do governo brasileiro para apoiar a empresa devido a sua importância estratégica para o país, informou nesta segunda-feira agência de classificação de risco em nota ao mercado.

As classificações da Petrobras, segundo a Fitch, também refletem sua forte ligação com o risco soberano do Brasil, já que a empresa é controlada pela União.