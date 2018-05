Fitch eleva rating da Usiminas para B+ e melhora perspectiva para positiva

Nicholas Shores, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A agência de classificação de risco Fitch elevou o rating da Usiminas de B para B+ e melhorou a perspectiva para a nota de crédito da empresa brasileira, de estável para positiva.

De acordo com a Fitch, a elevação do rating reflete “aprimoramentos contínuos” no perfil de crédito da siderúrgica, apoiados por geração de fluxo de caixa operacional em ritmo “crescente” devido a “melhores preços e volumes, bem como ganhos de eficiência”.

Já a perspectiva positiva, explica a agência, é suportada pelas expectativas de que o perfil de crédito da Usiminas e a flexibilidade financeira da empresa “sejam ainda mais aprimorados” no médio prazo.