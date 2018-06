Fitch coloca rating BB da Eletropaulo em revisão para possível elevação

São Paulo – A agência de classificação de risco Fitch colocou o rating em escala global e moeda estrangeira ‘BB’ da Eletropaulo e o rating em escala nacional ‘AA(bra)’ em observação para possível elevação. De acordo com a Fitch, a revisão segue o processo de compra de 73,4% das ações da companhia brasileira pela Enel.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 6, a Fitch comenta que o perfil de crédito da Eletropaulo deve melhorar uma vez que se torne parte do grupo Enel Brasil. “Embora a nota em moeda estrangeira esteja, atualmente, no mesmo patamar do teto do país, a Fitch considera os fortes laços estratégicos, financeiros e legais entre a Eletropaulo e a Enel Americas”, disse a agência, ressaltando que a Enel tem um histórico de aumentos de capital e garantias prestadas às subsidiárias brasileiras.

Para a Fitch, a Eletropaulo contribuirá para o perfil de negócios consolidado da Enel Brasil, “fortalecendo sua forte posição de mercado como o maior grupo no segmento brasileiro de distribuição de eletricidade”.