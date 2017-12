Fitch afirma rating BBB- da Fibria

São Paulo – A agência de classificação de risco Fitch afirmou o rating BBB- da Fibria e alterou a perspectiva da classificação de estável para positiva, de acordo com um relatório divulgado há pouco.

“A revisão da perspectiva incorpora uma expectativa de que a Fibria vai gerar forte fluxo de caixa livre na sequência da conclusão de uma nova estrutura (Horizonte II), no complexo industrial de Três Lagos, no Mato Grosso do Sul, adicionando 1,9 milhão de toneladas à capacidade de produção anual de celulose”, diz a agência.

Nos próximos 12 a 24 meses, a Fitch vai monitorar a estratégia da Fibria para ver se o uso de fluxo de caixa livre da companhia vai reduzir a dívida e criar um colchão de capitais para apoiar a forte estrutura de capitais durante projetos futuros ou reviravoltas do mercado.