Fintech Trust dobra crédito a lojistas e engrossa guerra das maquininhas

São Paulo – A fintech Trust, do gestora brasileira SRM, anunciou nesta terça-feira que oferecerá a comerciantes de pequeno e médio portes crédito equivalente ao dobro dos recebíveis detidos por eles nas vendas pagas com cartões de crédito e de débito.

O movimento é mais um capítulo da ‘guerra das maquininhas’, jargão do mercado para a crescente agressividade no mercado de adquirência de cartões, que deu uma guinada na semana passada após a Rede, do Itaú Unibanco, ter anunciado que zerou as taxas para antecipação de recebíveis de lojistas.

O Safrapay, do Banco Safra, dias depois anunciou taxa zero sobre os lojistas para as operações (MDR) feitas com cartões de crédito. E a PagSeguro passou a operar um sistema instantâneo de repasse a lojistas dos valores por eles recebidos de clientes por meio de cartões de crédito e de débito.

Segundo o presidente-executivo da Trust, Marcos Mansur, o aumento do volume de crédito já existe no mercado para empresas de maior porte, mas ainda é inacessível às menores.

Segundo a companhia, os recursos pedidos, se aprovados, ficam disponíveis em poucas horas. Há também um plano de recebimento das vendas a prazo e à vista em até dois dias.

Com a estratégia, a Trust, lançada em 2017, prevê ter em 2019 mais de 12 bilhões de reais em operações de crédito, um crescimento de 80 por cento em relação a 2018.