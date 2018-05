Fintech Medicinae acerta linha de R$15 milhões para recebíveis

A fintech Medicinae, que opera um sistema de meio eletrônico de pagamentos para médicos e clínicas de saúde, anunciou nesta segunda-feira que recebeu um linha de 15 milhões de reais da gestora de crédito Captalys.

Em operação desde o final de 2017, a Medicinae trabalha com um aplicativo de gestão de caixa, que inclui terminais de pagamentos similares aos de adquirentes como Cielo e Rede, mas exclusivo para pequenos empreendimentos do setor de saúde. O serviço inclui a opção de antecipação de recebíveis.

Segundo Luciana Lessa, executiva da Medicinae, o serviço permite que os empreendedores recebam mais rápido os pagamentos de clientes, muitas vezes pagos por meio de cheques pré-datados e que levam em média até três meses para serem compensados.

“Esse meio de pagamento elimina a inadimplência dos cheques que, de acordo com nossa base de clientes, chega a 20 por cento dos pagamentos”, disse Luciana.

O sistema permite ao usuário monitorar todas as informações de faturamento, pagamento incluindo de planos e seguros de saúde, além do pagamento de atendimento particular no cartão de crédito e débito.

Com a linha de crédito, a companhia espera girar em 90 milhões de reais em 12 meses.