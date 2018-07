Fintech Guiabolso demite 30% dos funcionários

A plataforma de serviços financeiros Guiabolso, uma das maiores do país, dispensou na terça-feira 80 de cerca de 280 funcionários, ou seja, 30% de seu quadro de funcionários. Grande parte dos demitidos eram da área de atendimento ao consumidor e desenvolvimento, especialmente da divisão empréstimo, chamada Just.

O objetivo, segundo Thiago Alvarez, um dos fundadores, é reorganizar a empresa e concentrar os esforços financeiros e de equipe em outra divisão do grupo, a plataforma de comparação de empréstimos e ofertas de investimentos chamada Just Online (separada da empresa de empréstimo pessoal que leva o nome Just).

O plano agora é investir para expandir sua plataforma de produtos financeiros através de parcerias. Quem se cadastra no aplicativo de gerenciamento financeiro do GuiaBolso pode acessar uma plataforma que oferece diversas opções de empréstimos e investimentos, de acordo com o perfil financeiro de cada pessoa. Atualmente, o aplicativo tem cerca de 4,5 milhões de usuários.

Boa parte dos funcionários demitidos trabalhavam para o negócio próprio de empréstimo, que continuará funcionando, mas não será mais prioridade. Até então, esta era a principal aposta da startup para dar lucro. “Percebemos que vale mais a pena investir em parcerias do que focar em algo que não era nosso produto principal. É natural em startups mudanças de estratégias. A própria Amazon em algum momento deixou de vender produtos próprios e se transformou em um enorme marketplace, o que possibilitou ser o que é hoje”, diz Thiago Alvarez.

No início de junho a empresa anunciou uma parceria com o CBSS, banco que tem como sócios o Bradesco e o Banco do Brasil. O CBSS oferecerá 40 milhões de reais por mês na plataforma do GuiaBolso. Além disso, do fim do ano passado para cá foram fechadas outras parcerias, como a com o banco Votorantim e outra com a BV Financeira. A expectativa é originar 1 bilhão de reais em crédito em 2019.

O GuiaBolso foi fundado em 2014 por Benjamin Gleason e Thiago Alvarez, ex-funcionários da consultoria McKinsey, como um aplicativo de gerenciamento financeiro automático, que conecta as contas bancárias e cartões de crédito e ajuda o usuário a ver onde gasta seu dinheiro.

Em outubro do ano passado, a fintech recebeu um aporte de 125 milhões de reais em sua quinta rodada de investimentos de fundos como Vostok Emerging Finance, Ribbit Capital, IFC, QED Investors, Endeavor Catalyst e Omidyar Network. Na ocasião, a empresa já havia manifestado sua intenção de expandir a plataforma e aumentar a base de usuários do aplicativo de gerenciamento financeiro.