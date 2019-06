Fim da novela: acionistas da Netshoes aprovam compra pelo Magazine Luiza

Os acionistas da varejista de artigos esportivos Netshoes, reunidos em assembleia nesta sexta-feira, 14, aprovaram por maioria a venda da empresa para a varejista Magazine Luiza.

A assembleia começou às 11h e terminou ainda antes do meio-dia, e a proposta do Magazine Luiza foi aprovada com mais de 90% dos votos depositados.

A proposta aprovada foi a mesma que já havia sido feita anteriormente pelo Magazine Luiza, que ofereceu 3,70 dólares por ação, fixando o preço da Netshoes em 115 milhões de dólares.

Segundo fontes informaram a EXAME, o Magazine Luiza, agora, assume as operações da Netshoes a partir do próximo dia 19 de junho. Como a compra já havia sido aprovada pelo Cade em maio, não há mais nenhuma pendência para a concretização do negócio.

A concorrente Centauro também estava na briga pela compra da empresa, e chegou, inclusive, a fazer uma oferta maior na noite de ontem. Em mais um contra-ataque, a Centauro ofereceu 4,10 dólares por ação da Netshoes, num total de 127 milhões de dólares, mas não foi o suficiente para convencer os acionistas da Netshoes.

Para garantir a prioridade ao Magalu, o conselho da Netshoes havia se comprometido a pagar uma multa de 6 milhões de dólares caso a proposta fosse recusada na assembleia de hoje.

