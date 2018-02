Filantropia familiar ganhará importância nos desafios atuais

Líderes em todo o mundo são confrontados com grandes desafios, muitos dos quais parecem muito grandes para serem resolvidos por uma única pessoa. A quarta revolução industrial alterando a forma como vivemos e trabalhamos, obrigando-nos a repensar nossas estratégias e nossas crenças fundamentais.

Seremos substituídos por robôs? Será que precisamos ter uma renda mínima garantida e, por sua vez, uma tributação de robôs? Qual é a nossa missão na vida se não tivermos mais empregos significativos? Como nós, como sociedade, continuaremos a funcionar? Além disso, o mundo está enfrentando grandes desafios em nível social e ambiental, conforme resumido nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 2030.

Há uma lacuna crescente entre ricos e pobres, a desigualdade e a pobreza permanecem em muitos lugares, uma crise de desemprego entre jovens até então não resolvida em todo o mundo, bem aumento da pressão demográfica devido a uma população que está crescendo e envelhecendo.

O crescimento econômico e a expansão das últimas décadas estão nos alcançando e ameaçando mudar irreversivelmente nossos sistemas oceânicos, aéreos e terrestres, que estão se aproximando de pontos críticos. Em 2 de agosto de 2017 – O Dia da Sobrecarga da Terra – usamos mais da natureza do que o nosso planeta pode renovar em todo o ano.

Nunca antes os líderes políticos e empresariais estiveram em dúvida quanto às respostas a essas questões e desafios. No entanto, essas questões exigem atenção imediata das políticas públicas, das empresas e da sociedade em geral. O contrato social entre as diferentes partes interessadas está mudando e obrigando os líderes a repensar sua posição sobre esses assuntos e seu papel na economia e na sociedade.

Ainda assim, não é nada trivial resolver esses desafios porque não existe uma solução de tamanho único; Em vez disso, é necessária a interação entre as partes interessadas – incluindo políticas públicas, empresas, ONGs, famílias afluentes e filantropos, e o público em geral.

Nesta mistura de partes interessadas, as famílias empreendedoras têm desempenhado um papel central na luta contra os desafios sociais e ambientais. Embora doações de caridade existam há tempos, a filantropia na forma que conhecemos hoje é um fenômeno comparativamente novo.

Dois dos pais fundadores da filantropia moderna, John D. Rockefeller e Andrew Carnegie, tiveram grandes ambições de melhorar os sistemas de saúde pública e educação dos EUA. Mas também outros, como Julius Rosenwald, Olivia Sage ou Robert Brookings deixaram suas marcas na sociedade … e a lista poderia prosseguir.

Apesar de uma longa tradição de filantropia familiar, podemos observar um desejo crescente – especialmente entre a próxima geração – de aproveitar suas riquezas para se envolver em filantropia e assumir mais responsabilidade para enfrentar alguns dos grandes desafios do nosso tempo. Justin Rockefeller, Liesel Pritzker Simmons ou Katherine Lorenz são apenas três exemplos de filantropos da próxima geração que estão mudando nosso mundo de formas profundas.

Como baby-boomers bem nascidos estão se preparando para transmitir suas riquezas para a próxima geração, é provável que vejamos um aumento rápido na filantropia da próxima geração. Um valor estimado de US$ 16 trilhões de patrimônio líquido ultra-alto será transferido para a próxima geração nos próximos 30 anos (de acordo com o relatório Walth-X da riqueza 2014). Ao ampliar o espectro além das ultra-riquezas, o número é evidentemente muito maior. Isso gerará um número surpreendente de filantropos da próxima geração.

Mas há também uma nova safra de proprietários que fizeram suas próprias riquezas que decidiram usar seu dinheiro para fazer o bem no mundo. Considere os recentes empresários bilionários e mega-doadores Soros, Gates, Buffett, Bloomberg, mas também empresários mais jovens, como Mark Zuckerberg, que se juntaram às fileiras.

Juntamente com sua esposa Priscilla, ele prometeu usar 99% de suas ações no Facebook para melhorar o estado do mundo. Esta nova leva de filantropos é distintamente diferente das gerações anteriores. Não só eclipsaram a velha guarda em relação à grandeza do dinheiro envolvido, como também se aproximam de uma maneira fundamentalmente diferente.

Eles querem agir enquanto estão vivos, se envolver ativamente em suas atividades filantrópicas, estão dispostos a assumir mais riscos, a apostar e a querer garantir que suas doações tenham um impacto mensurável e sustentável. Com a mudança de riqueza para a próxima geração, é provável que vejamos uma crescente importância de doadores vivos.

Estamos em um momento único quando o assunto é abordar os desafios sociais e ambientais atuais. Embora seja verdade que existe uma diferença crescente entre ricos e pobres e que um número cada vez menor de indivíduos controla a grande maioria da riqueza (desde 2015, o 1% mais rico possui mais riqueza que o resto do mundo, de acordo com o Credit Suisse, 2016), há uma leva crescente de proprietários de bens e herdeiros que têm consciência de sua quantidade desproporcional de riqueza e que se comprometeram a contribuir com a maioria de sua riqueza para a filantropia.

Isso sugere que algo grande poderia sair dessas confluências de forças – e até tornar o mundo um lugar melhor. No entanto, é imperativa a implantação de estruturas adequadas e mecanismos de apoio para garantir que esta energia coletiva seja capturada e alavancada para o bem maior da sociedade.

*Peter Vogel é professor de Negócios Familiares e Empreendedorismo e responsável pela cadeira Debiopharm para filantropia familiar do IMD