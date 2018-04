Fies impactou captação de novos alunos, diz presidente da Estácio

São Paulo – O processo de captações da Estácio Participações para o primeiro semestre foi difícil e impactado fortemente pelas mudanças nas regras do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), disse nesta quinta-feira o presidente-executivo do segundo maior grupo de ensino superior do país, Pedro Thompson.

“A captação foi duríssima, acredito que não só para a Estácio, mas para o setor como um todo”, afirmou ele em teleconferência com analistas sobre os resultados do primeiro trimestre.

A Estácio matriculou 143,5 mil novos alunos entre janeiro e março, ante 148,4 mil no mesmo período de 2017. Mas, assim como no ano passado, o período de captações foi prorrogado até abril e o total de ingressos chegou a 165,8 mil, um aumento de 3,5 por cento ano a ano.

Thompson destacou que o processo em geral foi difícil, mas as regiões mais afetadas foram Norte e Nordeste, que têm maior exposição ao Fies. Ainda segundo o executivo, a companhia intensificou os investimentos em mídia online para reforçar os esforços de captação para o primeiro semestre.

O grupo de educação divulgou no final da quarta-feira que teve lucro líquido de 197,4 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 62 por cento ante mesmo período de 2017, em meio a um avanço da receita operacional e queda nos custos dos serviços prestados.

Às 10:42, as ações da Estácio caíam 1,5 por cento, a 35,37 reais, enquanto o Ibovespa subia 0,79 por cento,