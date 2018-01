Fibria reverte prejuízo e lucra R$ 280 milhões no 4º trimestre

São Paulo – A Fibria registrou lucro líquido de R$ 280 milhões no quarto trimestre de 2017, revertendo o prejuízo de R$ 92 milhões anotado em igual período do ano anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 1,981 bilhão de outubro a dezembro, elevação de 146% na comparação anual.

A margem Ebitda pro-forma, que exclui a venda de celulose proveniente do contrato com a Klabin, ficou em 57%, ante 36% no quarto trimestre de 2016.

De outubro a dezembro do ano passado, a receita líquida somou R$ 4,047 bilhões, alta de 60% frente ao mesmo intervalo de 2016.

2017

No ano passado, o lucro líquido da Fibria atingiu R$ 1,093 bilhão, queda de 34% frente a 2016. O Ebitda ajustado somou R$ 4,952 bilhões, aumento de 32%, com a margem Ebitda pro-forma saindo de 43% em 2016 para 49%.

A receita líquida no total do ano passado atingiu R$ 11,739 bilhões, alta de 22% na comparação anual.