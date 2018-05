Fibria reduz produção em fábricas em São Paulo e no Mato Grosso do Sul

São Paulo – A produtora de celulose Fibria informou nesta segunda-feira que decidiu reduzir ritmo de produção em suas fábricas em Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS), como consequência da greve dos caminhoneiros.

A companhia, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, afirmou que “até o momento” não precisou parar nenhuma de suas três fábricas no Brasil, que além de Jacareí e Três Lagoas incluem Aracruz, no Espírito Santo.

“A empresa vem efetuando ajustes operacionais em função da dificuldade de recebimento de insumos e combustíveis e de transporte dos seus produtos”, afirmou a empresa em comunicado à imprensa.