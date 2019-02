Fibria investe mais de R$ 100 mi em máquinas

São Paulo – A Fibria contratou mais de R$ 100 milhões em máquinas para a nova linha de produção da fábrica de Três Lagoas (MS), chamado Projeto Horizonte 2.

Os equipamentos são da empresa Komatsu.

As obras do Projeto Horizonte 2 começaram em 2015 e seguem dentro do cronograma, com 15% do avanço físico ao final do ano passado.