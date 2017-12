São Paulo – A Fibria, por meio da sua subsidiária Fibria International Trade GmbH, fechou um contrato de pré-pagamento de exportação de US$ 700 milhões.

A amortização do valor principal será feita a partir do 15º mês, com vencimento em até 5 anos e incidência dos juros Libor mais 1,15% ao ano, condicionada ao atual rating da companhia.

A Fibria vai entrar como garantidora da operação, e os recursos serão utilizados para o pagamento antecipado de dívidas.