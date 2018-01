Fibria diz que desconhece negociação com Paper Excellence

São Paulo – Em comunicado divulgado ontem, a Fibria informou que “desconhece qualquer negociação” envolvendo as empresas indicadas em reportagem que circulou pela imprensa no fim de semana.

De acordo com informações publicadas no domingo pelo colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, o BTG Pactual estaria com mandato do grupo asiático-holandês Paper Excellence para comprar a Fibria. Em setembro, o mesmo grupo comprou a Eldorado Celulose por R$ 15 bilhões. Segundo Jardim, o negócio envolvendo a Fibria seria da mesma magnitude.

Os investidores se animaram com a informação e as ações da empresa dispararam. Na máxima do dia de ontem, os papéis da empresa chegaram a subir 9%. Às 17h, a alta era de 5,7%, para 55,61 reais.

Questionada pela B3, a Fibria disse que desconhece a negociação e informou ainda que “inquiriu seus acionistas controladores, Votorantim S.A. e BNDES Participações S.A. – BNDESPar, solicitando esclarecimentos acerca da notícia veiculada, e estes comunicaram que, neste momento, não possuem qualquer informação relevante para prestar sobre o assunto”.

A empresa encerra o comunicado dizendo que “reafirma seu compromisso de cumprir fielmente com sua obrigação de divulgação de informações a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral”.