Fiat tem alta de 97% no lucro do 4º tri, a 804 milhões de euros

Detroit – A Fiat Chrysler divulgou hoje que teve lucro líquido de 804 milhões de euros (US$ 997 milhões) no quarto trimestre de 2017, 97% maior do que o ganho apurado em igual período do ano anterior. A receita, porém, caiu 3% na mesma comparação, a 28,9 bilhões de euros.

Excluindo-se itens não recorrentes, o lucro operacional ajustado da montadora ítalo-americana cresceu 22%, a 1,89 bilhão de euros.

Em todo o ano de 2017, a Fiat registrou lucro líquido de 3,5 bilhões de euros, ganho operacional ajustado de 7,05 bilhões de euros e vendas de 110,9 bilhões de euros.

A Fiat anunciou ainda que oferecerá participação de lucros para funcionários nos EUA, utilizando benefícios fiscais oriundos da reforma tributária aprovada no Congresso americano em dezembro.

Por volta das 11h10 (de Brasília), a ação da Fiat subia 3,4% na Bolsa de Milão. Nos negócios do pré-mercado em Nova York, o papel da montadora avançava 2,5% às 11h20 (de Brasília).