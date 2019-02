Fiat é a única a ter queda nas vendas globais entre as principais montadoras

São Paulo – Entre as dez maiores montadoras do mundo analisadas pela consultoria Jato Dynamics, a italiana Fiat foi a única a apresentar queda nas vendas neste ano – um tombo de 6,9% em relação a janeiro de 2010. A Fiat ficou com a última posição no ranking.

No topo, está a alemã Volkswagen com o maior índice percentual de aumento entre as marcas, com 29,8% se comparado a janeiro de 2010, num total de 417.521 unidades vendidas no mês. A Toyota está em segundo lugar com um aumento tímido de 0,5% e a Ford em terceiro, com aumento de 14%.

Posição Marcas jan/10 jan/11 Variação (%) 1 Volkswagen 321.632 417.521 29,8 2 Toyota 392.438 394.350 0,5 3 Ford 284.504 324.243 14 4 Chevrolet 258.699 300.615 16,2 5 Nissan 233.325 264.320 13,3 6 Hyundai 227.851 243.509 6,9 7 Honda 220.272 225.514 2,4 8 Kia 117.619 139.295 18,4 9 Renault 127.582 135.308 6,1 10 Fiat 143.470 133.599 -6,9

O mercado global automotivo em janeiro de 2011 teve mudanças. A China começa o ano como a líder disparada no mercado com crescimento de 16,8% em comparação ao mesmo período de 2010, ultrapassando a marca de 1,4 milhão de automóveis.

Em segundo lugar aparecem os EUA, com aumento de 17,2%, e em terceiro o Japão, apesar da queda de 16,6%. Os dados chineses incluem apenas veículos de passeio. Para o restante dos países os números englobam carros e comerciais leves.

A Índia que, no fechamento de 2010, obteve o 7º lugar no ranking de países, aparece no primeiro mês do ano em 4º lugar, com aumento de 23,8% nas vendas de veículos. O mercado indiano está na frente de Brasil e Alemanha, que obtiveram aumento de 14,1% e 17,5% em relação a igual período no ano anterior, respectivamente. A França apresentou aumento de 8,2%, ficando em sétimo lugar.

A Itália e a Grã-Bretanha mostram trajetória de queda com vendas 19,6% e 7% menores, respectivamente. A Rússia fecha o ranking em décimo lugar, com significativo aumento de 72,1% no período.

“Existe no momento a expectativa quanto aos recentes acontecimentos no Japão, pois as montadoras japonesas suspenderam a produção nas fábricas em áreas atingidas pelo terremoto e tsunami na sexta-feira, 11 de março”, afirma João Carlos Rodrigues, diretor de Vendas de O&M/Concessionárias da Jato Dynamics do Brasil.