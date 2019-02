Fiat Chrysler vê necessidade de consolidação no setor

São Paulo – A consolidação segue necessária na indústria automobilística, mas não há nada novo sobre a proposta da Fiat Chrysler para uma aliança com a General Motors, disse ontem o presidente executivo da Fiat Chrysler, Sergio Marchionne.

“A (necessidade de) consolidação permanece válida, ninguém questionou sua racionalidade econômica”, disse Marchionne, durante o lançamento de uma versão nova do popular Fiat 500.

O executivo se aproximou da presidente da GM, Mary Barra, com uma proposta de fusão no começo do ano, que foi rejeitada. Questionado se havia algo de novo para relatar sobre a tentativa de aliança com a GM, ele disse que não. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.