Fiat aposta em carro elétrico após fracasso de fusão com Renault

Turim – A Fiat Chrysler (FCA) planeja investir 700 milhões de euros em uma reformulação do icônico Fiat 500, disse um executivo nesta quinta-feira, 11, enquanto a montadora tenta seguir em frente após a fracassada tentativa de fusão com a francesa Renault.

O vice-presidente de operações da FCA para Europa, Oriente Médio e África, Pietro Gorlier, anunciou o investimento – a maior aposta individual da empresa ítalo-americana num veículo elétrico – em sua fábrica em Turim, norte da Itália.

“O plano está confirmado”, disse Gorlier a repórteres, quando perguntado se o investimento da FCA em tecnologia de veículos elétricos seria mantido após seu plano de 35 bilhões de dólares para se fundir com a Renault fracassar no mês passado.

Ele disse que a FCA investirá 700 milhões de euros para construir uma nova linha de produção em Mirafiori para produzir 80 mil unidades do novo 500 BEV, seu primeiro veículo elétrico a bateria a ser comercializado na Europa.

A produção do recém-projetado 500 elétrico começará no segundo trimestre de 2020, com potencial para expandir a capacidade posteriormente, disse Gorlier.

O compacto 500 é um dos modelos mais famosos do grupo, lançado pela Fiat no final dos anos 1950 e rapidamente se tornando um símbolo do design urbano italiano.

O investimento de 700 milhões de euros faz parte de um plano anunciado no ano passado para investir 5 bilhões de euros na Itália até 2021.